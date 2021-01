Roma, insulti a Ibanez: situazione fuori controllo

Protagonista in negativo nel derby, preso di mira

Roger Ibanez è stato uno dei protagonista in negativo durante la gara Lazio-Roma, il derby della Capitale andato in scena venerdì 15 gennaio all’Olimpico. Tutto è iniziato con le critiche che, fin quando garbate, possono essere plausibili, ma poi la situazione è degenerata sempre di più, fin quando sono passati dalle critiche a commenti vergognosi e violenti.

La situazione è degenerata, dagli insulti alle minacce

In seguito agli insulti, sempre più pesanti, sono passati anche a vere e proprie minacce nei confronti del difensore brasiliano. Le offese non erano rivolte solo verso il giocatore, successivamente sono stati rivolti anche alla famiglia e alla figlia piccola, nata da pochi mesi. Tutti sono stati presi di mira pesantemente. Una situazione triste, soprattutto vergognosa, che ha scioccato molti utenti oltre che la famiglia del difensore. L’unico modo per attenuare la furia da parte dei “leoni da tastiera” è stato quello di limitare i commenti ai post. Il giallorosso lascerà passare questo brutto momento prima di dare possibilità a tutti di interagire con lui.

Nel frattempo non sono mancati i commenti di solidarietà da parte di numerosi tifosi della Roma e non che hanno sostenuto il giocatore affinché avesse modo di mettersi alle spalle la triste vicenda.