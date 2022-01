Roma Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Arrivati alla seconda giornata di ritorno questa può già essere una sfida cruciale per Roma e Juventus. I giallorossi hanno cominciato l’anno perdendo male contro il Milan in una partita caratterizzata da tanto nervosismo e polemiche arbitrali. I bianconeri hanno invece pareggiato contro un Napoli decimato perdendo un’occasione interessante per accorciare sul quarto posto.

Roma Juventus, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov, Abraham

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Locatelli, Bentancur; McKennie, Dybala, Chiesa; Kean

Roma Juventus, i precedenti

In 87 precedenti giocati nella capitale, la Roma è riuscita a vincere per 32 volte, con 26 vittorie bianconere e 29 pareggi. L’anno scorso terminò con un 2-2 con i giallorossi trascinati dalla doppietta di Veretout a cui rispose il solito Cristiano Ronaldo. Cr7 fu decisivo anche nell’ultima vittoria della Juve all’Olimpico, l’anno precedente, quando segnarono anche Demiral e Perotti su rigore. L’ultima vittoria della Roma risale invece alla stagione 18/19 con le reti di Florenzi e Dzeko.

Roma Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN