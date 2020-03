Roma, ecco il kit home 20-21: la rivelazione di footyheadlines

Roma, footyheadlines svela il kit home stagione 20-21

Roma kit home 20-21 | Domenica sulla pagina Instagram di footyheadlines viene svelato il kit home della stagione 20-21. Una foto di Zaniolo con il kit indossato suscita scalpore tra tutti i tifosi romanisti.

Sospensione del campionato

Il campionato è ancora sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus e ancora non si ha nessuna notizia sulle date della possibile ripresa e organizzazione dei campionati.

Vincenzo Spadafora a “La Repubblica “ ha dichiarato :“Riprendere le partite il 3 maggio è irrealistico. Pensavo ai nostri ragazzi abituati a stringersi, abbracciarsi, passarsi la bottiglietta: tutto questo mancherà per molto tempo”.

“Proporrò di prorogare per tutto aprile il blocco delle competizioni sportive di ogni ordine e grado. Ed estenderò la misura anche agli allenamenti, sui quali non eravamo intervenuti perché c’era ancora la possibilità che si tenessero le Olimpiadi”.

Possiamo dedurre che, le voci della curva , lo stadio, i gol, gli abbracci… tutte le emozioni che il calcio ci regala fino a data da destinarsi, rimangono un ricordo. Un ricordo indelebile “che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani”.

Che cosa fanno i giocatori in quarantena?

I giocatori in quarantena passano le giornate ad allenarsi, giocare alla play station, dirette su Instagram, challenge. Cercano anche loro di far compagnia ai loro seguaci, e di strappar loro un sorriso in un momento così difficile.

Vediamo costantemente stories di istagram di Zaniolo con quella che lui ormai definisce la sua migliore amica, la bike. Lorenzo Pellegrini che prova a far allenante anche la moglie, Edin che gioca con i figli … Candela che balla in giardino.