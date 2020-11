Roma, Lorenzo Pellegrini: “Finalmente negativo”

Roma, Lorenzo Pellegrini annuncia: “Finalmente negativo”

Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, annuncia sui social di essere risultato negativo al tampone del Covid:“ Finalmente negativo e pronto per tornare carichissimo”. Una buona notizia in casa Roma che negli ultimi giorni aveva visto sempre più giocatori positivi al virus, da Santon a Dzeko. Il Numero 7, infatti, può tornare in campo e molto probabilmente sarà una delle scelte di Fonseca per il match contro il Parma.

