Mihajlovic tenta il colpo per la difesa

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Sinisa Mihajlovic, in attesa di capire se si potrà riprendere a giocare, è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato del suo Bologna in vista della sessione estiva di mercato.

Il sogno del Bologna… Kolarov

Sempre secondo la rosea, l’allenatore serbo sta cercando in ogni modo di portare in rossoblu il terzino giallorosso Aleksander Kolarov. La Roma e il Bologna sono all’inizio di una trattativa che, qualora andasse in porto, accontenterebbe entrambe le parti dato che la società giallorossa sarebbe ben disposta a cedere il terzino felsineo prossimo a compiere 35 anni.