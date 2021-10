Mourinho taglia 4 giocatori, esclusioni pesanti

Fuori 4, il tecnico Mourinho non fa sconti e a farne le spese sono Villar, Mayoral, Reynolds e Diawara. I 4 pagano ancora il pesante ko rimediato in Europa e un atteggianento non troppo gradito dal tecnico portoghese. Esclusioni pesanti vista mercato, decisioni che rappresentano anche un chiaro messaggio alla dirigenza quelle di Josè Mourinho, a gennaio sarà molto probabilmente mini rivoluzione, low cost ma si vedranno volti nuovi a Trigoria.

La cura Mourinho, si sa, molte volte fa vittime illustri. Lo special one vuol vincere, per farlo non utilizza mezzi termini, con lui o contro di lui, ma con l’atteggiamento da… vincenti. Quello che forse non ha visto nei quattro calciatori.