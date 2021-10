Roma, Mourinho lo scarta: fissato il prezzo | Tre club si fanno avanti

La società romana pensa non solo a comprare ma anche a sfoltire la rosa. Fissato il prezzo per il cartellino di alcuni calciatori in uscita

Tiago Pinto ascolta le offerte

Tiago Pinto lavora alacremente per plasmare la squadra del futuro. Il dirigente portoghese sa che prima di acquistare i rinforzi a centrocampo che Jose Mourinho tanto agogna, deve sfoltire la rosa giallorossa, diventata assai nutrita. E proprio in queste ultime settimane, il primo indiziato a dismettere la casacca giallorossa è Gonzalo Villar. Lo spagnolo, non è mai riuscito ad accattivarsi le simpatie del tecnico e, in questa prima parte di stagione, ha avuto un impiego limitato, collezionando più panchine e tribune che minuti in campo.

La richiesta della dirigenza capitolina

Negli ultimi giorni vari club spagnoli hanno mostrato interesse per il centrocampista giallorosso. Tiago Pinto ha fissato in 15 milioni di euro, il prezzo del suo cartellino. Il Valencia è la squadra che, stando al sito todofichajes.com, ha mostrato il maggiore interesse per lui. Ma gli Els Che non sono gli unici sulle sue tracce, visto che anche dall’Andalusia il calciatore della Roma incassa apprezzamenti e attestati di stima. In particolar modo Siviglia e Betis Siviglia intendono assicurarsene le prestazioni. Nei prossimi mesi si preannuncia un’asta tutta iberica, per aggiudicarsi le prestazioni del n 8 della Lupa.