Roma, problemi fisici per Mkhitaryan e Vina: il difensore uruguaiano e l’attaccante armeno potrebbero saltare la gara di domenica contro il Verona.

Nonostante non abbiano giocato la partita di giovedì contro il CSKA di Sofia, Mourinho potrebbe rinunciare a due dei suoi uomini di fiducia. infatti sia Vina che Mkhitaryan potrebbero non scendere in campo nella 4 giornata di Serie A, dove gli uomini di Mourinho se la vedranno con il Verona del nuovo arrivato Igor Tudor.

Il terzino uruguaiano ex Palmeiras è alle prese con un problema al ginocchio mentre l’attaccante armeno ex Arsenal e Manchester United ha accusato un dolore di natura muscolare.

Dopo aver lasciato spazio alle seconde linee nel match di Conference League, l’allenatore portoghese torna a schierare il blocco di titolari che ha vinto tutte e sei le gare di inizio stagione 2021/2022. I giocatori che hanno rifiato giovedì sono destinati a riprendere il loro posto dal primo minuto in campo.

A parte i dubbi legati a Mkhitaryan e Vina, Josè Mourinho sta pensando al profilo giusto da affiancare a Gianluca Mancini: probabile che torni ad agire Ibanez ma qualche chance potrebbe averla anche il ritrovato Chris Smalling, che dopo l’infortunio vorrebbe ritrovare la condizione ideale e metter minuti preziosi nelle gambe.

Dal centrocampo in su, confermato il duo Veretout e Cristante. Davanti alla coppia in mediana, troveranno spazio sulla trequarti i “soliti” Pellegrini e Zaniolo. Davanti l’inamovibile Tammy Abraham.

Verona Roma, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Hongla, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: Pandur, Berardi, Ceccherini, Casale, Sutalo, Cancellieri, Tameze, Frabotta, Bessa, Lasagna, Kalinic, Ragusa. Indisponibili: Ruegg, Veloso Squalificati: – . Diffidati: – .

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori, Villar, Diawara, El Shaarawy, Perez, Shomurodov, Mayoral. Indisponibili: Spinazzola Squalificati: – . Diffidati: – .

Ballottaggi: Mkhitaryan 65% – El Shaarawy 35%; Smalling 55% – Ibanez 45%; Vina 65% – Calafiori 35%.

Nel Verona problemi muscolari per Veloso, che salterà il match. Da verificare Tameze, Frabotta e Casale.