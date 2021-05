La Roma punta Icardi, lo special one a caccia del bomber

Dopo il grande annuncio di ieri, con l’ufficialità dell’arrivo di Mourinho nella capitale, si inizia ad ipotizzare la Special Roma che verrà. Parallelamente alla trattativa segreta che ha portato al clamoroso arrivo dello special one in giallorosso, la società capitolina starebbe lavorando da tempo per arrivare al grande bomber da regalare al portoghese. Nel mirino ci sarebbe Mauro Icardi. L’attaccante del PSG gradirebbe un ritorno in Italia, più volte è stato accostato alla Juventus.

Icardi e Kluivert per una Roma anti-Inter

In gran segreto la Roma starebbe trattando col club francese, in ballo anche l’eventuale riscatto di Florenzi. L’arrivo di Mou in giallorosso potrebbe convincere l’argentino ad accettare. La Roma starebbe lavorando su un prestito con diritto o obbligo di riscatto, Icardi andrebbe a completare un reparto offensivo atomico per candidarsi al ruolo di anti-Inter. Non è da escludere un ritorno nella capitale del giovane olandese Kluivert, molto apprezzato dall’allenatore portoghese.