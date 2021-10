Roma-Napoli, le probabili formazioni

Roma e Napoli si sfidano all’Olimpico, i giallorossi affrontano l’ex Spalletti

La Roma ospita il Napoli di Spalletti, per Mourinho e i soci il compito è quello di fermare la corsa degli azzurri a punteggio pieno in campionato. I giallorossi devono dimenticare la disfatta in Europa, di fronte un Napoli desideroso di continuare la cavalcata dal sapor di scudetto con un Osimhen in più.

Roma-Napoli, le formazioni

ROMA (4-2-3-1) Probabile formazione: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo; Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti