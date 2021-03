Roma Napoli, risultato, tabellino e highlights

Roma Napoli, cronaca, tabellino e highlights del match

Spaccanapoli all’Olimpico. La squadra di Gattuso si rilancia per la zona Champions con una prova di forza e personalità e conferma la cronica idiosincrasia della Roma negli scontri diretti al vertice. Con una doppietta di Mertens, a segno su punizione e di testa nel primo tempo, i partenopei piegano 2-0 la squadra di Fonseca che vede allontanarsi sempre di più la zona per un posto illustre in Europa sbendo adesso anche il ritorno della Lazio, distanziata di un punto per il sesto posto. Determinata nelle coppe europee, la Roma si scioglie in campionato ma mai i meriti del flop nella notte silenziosa dell’Olimico vanno al Napoli, capace di interpretare la sfida pareggio nella giusta maniera, sempre attenta e padrona del campo. Il Napoli vola a 53 punti, al quinto posto e a due lunghezze dall’Atalanta e con una partita da recuperare, quella contro la Juvebtus il 7 aprile. Una Roma così non può sognare più di tanto l’Europa se ottiene zero vittorie nelle sfide con le grandi a fronte di tre pareggi e sei sconfitte.

Marcatori: 27′, 34′ Mertens (N)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini (83′ Kumbulla), Diawara (67′ Villar), Spinazzola; Pedro (67′ Carles Perez), El Shaarawy; Dzeko (67′ Borja Mayoral). A disp.: Mirante, Fuzato, Villar, Santon, Reynolds, Fazio, Mayoral, Kumbulla, Pastore, Carles Perez, Calafiori. All.: Fonseca.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic (86′ Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano (73′ Lozano), Zielinski (73′ Elmas), Insigne (86′ Bakayoko); Mertens (66′ Osimhen). A disp.: Meret, Contini, Zedadka, Bakayoko, Elmas, Osimhen, Lozano, Costanzo, Manolas, Cioffi. All.: Gattuso.

Ammoniti: Ibanez (R), Mancini (R), Zielinski (N), Diawara (R), El Shaarawy (R), Koulibaly (N), Villar (R), Osimhen (N)

ROMA NAPOLI HIGHLIGHTS