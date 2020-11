Roma, può sorridere Fonseca: il punto dall’infermeria

L’allenatore portoghese contro il Napoli recupera delle pedine importanti in difesa

In piena emergenza contro il Cluj, la Roma è comunque riuscita a vincere la sfida di Europa League contro i rumeni. Con una difesa del tutto inedita la squadra di Fonseca ha confermato i progressi visti nelle ultime settimana. Le altre buone notizie arrivano dall’infermeria. Infatti, per la trasferta contro il Napoli il tecnico portoghese recupera giocatori importanti in difesa. Come riferito da Il Tempo, le condizioni di Smalling sono migliorate e dopo l’intossicazione alimentare che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Parma e il problema al ginocchio l’inglese torna a disposizione. Anche Mancini e Ibanez sembrano essere recuperati dopo che gli esami hanno escluso ogni tipo di lesione muscolare. I due potrebbero prendere parte alla sfida contro l’Udinese. Scalpita Kumbulla; l’ex Verona sta bene ma è ancora positivo al Covid19.