Roma, nuova ipotesi per la fascia destra: ecco di chi si tratta

Con la partenza di Bruno Peres, la Roma sta cercando un giocatore che possa sostituire all’occorrenza Karsdorp

Bruno Peres, in scadenza di contratto, lascerà la Capitale nel mercato di gennaio. La Roma, però, non vuole farsi trovare impreparata e sta già cercando un terzino destro che all’occorrenza possa far riposare Karsdorp. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il procuratore di Fonseca sta sondando il terreno per un classe 2000 giocatore del Celtic: Jeremie Frimpong. Per la rosea, la richieste del club scozzese è di 15 milioni di euro. Cifra che al momento è considerata troppo alta dalla dirigenza giallorossa. Tutto rimandato a gennaio.