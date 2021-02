Paulo Fonseca parla a “O Jogo”

La Roma sembra aver ritrovato la serenità dopo settimane in cui è stata travolta dalla bufera del caso Dzeko. Il rapporto difficile tra l’attaccante bosniaco e l’allenatore ha generato parecchia instabilità. In vista della gara di Europa League contro il Braga, l’allenatore ha rilasciato un’intervista ad un quotidiano sportivo portoghese.

Fonseca: “Non ho mai sentito il mio posto in pericolo”

Paulo Fonseca ha parlato ad “O Jogo”, soprattutto dell’ultimo periodo che ha dovuto affrontare a Roma. Un periodo difficile dove però sembra non aver mai sentito traballare la sua panchina: “Non ho mai sentito il mio posto in pericolo”. Alla base di quanto successo a Roma ci sono soprattutto le difficoltà con Edin Dzeko, al riguardo l’allenatore afferma: “Ormai è tutto completamente risolto”. La Roma sta disputando una grande stagione, in campionato è in terza posizione, in Europa League ha superato la fase a gironi e si appresta a giocare i sedicesimi. L’allenatore è soddisfatto e dichiara: “Siamo terzi e molti ci davano inizialmente al sesto-settimo posto. Stiamo giocando bene, siamo motivati e l’obiettivo è di tornare in Champions, pur essendo consapevoli che in Serie A ci sono tante squadre molto forti”. La Roma giovedì affronterà il Braga, gara valida come andata dei sedicesimi di Europa League, il tecnico ha allenato la società portoghese nella stagione 2015-16 e sulla sua ex squadra dichiara: “Ha un grande allenatore e gioca un calcio che mi piace molto. E’ una squadra offensiva a cui piace avere il possesso del pallone. Non ho dubbi e ho già avvertito tutti: sarà una sfida molto difficile”.