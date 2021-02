Roma, riecco Zaniolo: ecco quando può tornare in campo

Il classe 1999 era risultato positivo al Covid, oggi termina la quarantena

Come riferito da Gianluca Piacentini del Corriere della Sera, mnca poco al rietro di Nicolò Zaniolo a Trigoria. Risultato positivo al tampone, oggi scadono i 21 giorni di isolamento previsti da protocollo. Lo scorso venerdi il classe 1999 si era sottoposto ad un nuovo tampone che ha riscontrato una carica virale bassa. In questi giorni Zaniolo ha lavorato a casa da asintomatico ma già da domani potrà riavvicinarsi al campo. Come da prassi prima si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart e, dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva, potrà tornare ad allenarsi a Trigoria. Ricordiamo che Zaniolo è reduce da un brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto a subire un intervento chirurgico. L’idea dello staff sanitario della Roma è quello di renderlo disponibile per la metà aprile. Fonseca lo aspetta, Zaniolo può essere l’arma in più nella corsa alla prossima Champions League.