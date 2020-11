Roma, ecco i risultati del tampone di Dzeko

Edin Dzeko sottoposto ieri a tampone di controllo, esito purtroppo che non fa felice la Roma. Il centravanti bosniaco ancora positivo.

Come riporta la gazzetta dello sport “Dzeko si è sottoposto a un nuovo tampone per capire se fosse guarito dal COVID-19 ma lo stesso ha dato esito positivo, sebbene la carica virale sia ancora bassa. Il bosniaco ne farà un altro oggi e la speranza è che possa almeno andare in panchina contro il Parma. L’ex City si sente bene e si sta allenando da casa per non perdere la condizione fisica”.