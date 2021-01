Roma-Sampdoria, i giallorossi sfidano Ranieri. Le formazioni

La Roma sfida il passato, contro la Sampdoria di Ranieri a caccia dei tre punti

Fonseca punta su una Roma offensiva per battere la Sampdoria, contro i doriani vietati passi falsi per non perder terreno in classifica. In attacco spazio alla coppia Mkhitaryan-Dzeko, con Pellegrini a supporto. Di fronte una Sampdoria a caccia disperata di punti che si affida al veterano Quagliarella.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SAMPDORIA

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.