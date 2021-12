Roma Sampdoria, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

José Mourinho chiede ai suoi un ultimo regalo di Natale. Lo stop dell’Atalanta di ieri sera consente ai giallorossi, in caso di vittoria, di portarsi a sole 4 lunghezze dal quarto posto, ultimo utile per conquistare l’accesso alla Champions League. Il largo successo di Bergamo ha galvanizzato l’ambiente, anche se il tecnico portoghese sa quanto è importante mantenere una certa continuità di risultati. Di contro la Sampdoria arriva dopo aver conquistato 4 punti negli ultimi due scontri diretti, e si è momentaneamente allontanata dalla parte bassa della graduatoria, ma non può permettersi di stare troppo tranquilla.

Roma Sampdoria, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Karsdorp; Karsdorp, Veretout, Mhkitaryan, Cristante, Vina; Zaniolo, Abraham

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby; Caputo, Gabbiadini

Roma Sampdoria, i precedenti

In 63 scontri nella capitale, la Sampdoria è riuscita a vincere in sole 10 occasioni con la Roma che si è imposta in 41 casi e 12 pareggi. Al momento i giallorossi vengono da una striscia di 3 vittorie di fila. Lo scorso anno finì con un 1-0 di misura a firma Edin Dzeko nel secondo tempo, mentre 3 anni fa, nella stagione 18/19 ci fu un largo successo romanista per 4-1 con le reti di Schick, Juan Jesus ed El Shaarawi (doppietta). Tra le vittorie blucerchiate all’Olimpico bisogna sicuramente ricordare quella del 90/91, l’annata dello scudetto quando la truppa di Boskov si impose con il gol di Vierchowod.

Roma Sampdoria, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN.