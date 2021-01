Roma, scoppia il caso Dzeko

Niente gara con lo Spezia per l’attaccante bosniaco

La Roma dovrà fare a meno contro lo Spezia di capitan Dzeko per infortunio. Un ko fisico che lascia molti dubbi, in settimana a tener banco il presunto scontro tra l’attaccante bosniaco ed il tecnico Fonseca dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Un faccia a faccia che avrebbe ulteriormente rovinato i rapporti tra i due, la clamorosa assenza nella lista dei convocati per la gara contro lo Spezia per molti è decisione tecnica mascherata da assenza per infortunio. I dubbi restano, ma ipotizzare la cessione di Dzeko in questa sessione di mercato non è impossibile. O sarà Fonseca a dire addio ai colori giallorossi? Molto dipenderà dalla prossima gara che ha il sapore di dentro o fuori.