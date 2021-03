All’Olimpico questa sera, alle ore 21 la Roma affronterà la squadra che ha consacrato sul palcoscenico internazionale il tecnico giallorosso Paulo Fonseca: lo Shakhtar Donetsk.

Contro lo Shakhtar, il tecnico portoghese ritrova Edin Dzeko anche se solo per la panchina, mentre sul campo, sul fronte offensivo si affiderà a Mkhitaryan nel ruolo di falso nueve, supportato da Pedro e Pellegrini.

Nuovamente a disposizione pure Ibanez, ma il trio difensivo dovrebbe essere composto da Mancini, Smalling e Kumbulla. Tra gli ucraini, capaci di fermare due volte l’Inter nel girone di Champions, occhio ai soliti noti, i brasiliani Marlos, Taison e Junior Moraes.

Roma-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan.

SHAKHTAR: Tribun; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes.

Roma-Shakhtar Donetsk, dove vedere in TV e streaming

Il match dell’Olimpico tra giallorossi e ucraini sarà trasmesso in diretta, dalle 21, su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e in chiaro su TV8. La gara sarà visibile anche attraverso l’app Sky Go e, in streaming, su Now Tv.