Dzeko è tornano ad allenarsi

Edin Dzeko non è riuscito a dire addio alla Roma, a fine mercato è restato in giallorosso ed è tornato anche ad allenarsi insieme al gruppo a Trigoria dopo 10 giorni di lavoro individuale. Adesso si opera per il reintegro dell’attaccante nella formazione.

Dzeko-Fonseca, essenziale ricucire i rapporti

Il giocatore ha iniziato ad avere problemi con il tecnico Paulo Fonseca dopo il match di Coppa Italia contro lo Spezia, dove la Roma è stata eliminata a tavolino dai liguri per un errore clamoroso dell’allenatore, effettuando 6 sostituzioni anziché 5. In ogni caso i giallorossi avrebbero detto addio alla coppa tricolore perché lo Spezia ha vinto anche sul campo. Sono seguite settimane difficili e di alta tensione, che hanno spinto l’allenatore a non convocare il giocatore.

Dopo la chiusura di mercato, con la mancata partenza di Dzeko, anche i tifosi, come quelli della Curva Sud, stanno facendo la loro buona parte per spingere i due alla pace. I tifosi hanno esposto uno striscione all’Olimpico, con la scritta: “Dzeko-Fonseca: ora combattete uniti per la maglia”. I due potrebbero risanare i rapporti e Dzeko potrebbe rivedersi in campo già sabato quando la Roma affronterà la Juventus allo Stadium. L’allenatore dovrà affrontare un big match con assenze importanti, Pedro, Smalling, Pellegrini, El Shaarawy, Fazio e Zaniolo, questo potrebbe spingere il portoghese a convocare l’attaccante bosniaco.