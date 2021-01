Coppa Italia, le probabili formazioni di Roma-Spezia

Tempo di Coppa Italia, la Roma ospita lo Spezia

La Roma di Fonseca cerca riscatto in Coppa Italia, contro lo Spezia vietato sbagliare. Serve una vittoria per proseguire il cammino in coppa e per risollevare il morale dopo la bruciante sconfitta rimediata nel derby.

Roma-Spezia: probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Perez; Mayoral. ALL.: Fonseca.

A DISP.: Farelli, Fuzato, Jesus, Smalling, Ibanez, Fazio, Karsdorp, Villar, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Sena, Saponara; Verde, Piccoli, Farias. ALL.: Italiano.

A DISP.: Provedel, Terzi, Chabot, Dell’Orco, Marchizza, Estevez, Pobega, Agoume, Maggiore, Agudelo, Gyasi, Galabinov.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

ASSISTENTI: Prenna e Lombardi.

IV UOMO: Pasqua.

VAR: Guida.

ASS. VAR: Di Vuolo.