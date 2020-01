Roma-Torino decide il gallo Belotti

Allo Stadio Olimpico di Roma la sfida tra Roma e Torino è terminata con una sconfitta per la squadra di Fonseca, che uscendo sconfitta con il risultato di 0-2 per la squadra di Walter Mazzarri, perde punti sulla Lazio.

La doppietta del gallo

La Roma nel primo tempo parte forte, ha due chiare occasioni da goal, una con Zaniolo, ma non riesce a buttarla dentro. Il Torino resiste, cerca di colpire in contropiede, e al secondo minuto di recupero del primo tempo, grazie al gallo Belotti passa in vantaggio. Ospiti che si presentano cosi alla ripresa con il vantaggio di un goal, che riescono a mantenere nonostante le numerose offensive dei padroni di casa. Al 66° a negare il pareggio sul tiro di Lorenzo Pellegrini è una splendida parata di Sirigu. Qualche minuto dopo ci prova ancora la Roma con Mancini, ma il Torino resiste, e al minuto 86° si vede assegnare, grazie al VAR, un calcio di rigore, causato da un tocco di mano del difensore giallorosso Smalling, in area di rigore. Belotti trasforma cosi il penalty nel goal dello 0-2, che cala il sipario sul match dello stadio Olimpico, che ha visto il Torino tornare a casa con tre punti che sanno di impresa.

Ph: Salvatore Fornelli