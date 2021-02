Roma-Udinese, Mancini: “Dobbiamo uscirne vincitori”

Verso Roma-Udinese

A presentare la gara contro l’Udinese, pochi minuti prima dell’inizio, è il difensore giallorosso Mancini. La Roma potrebbe approfittare della frenata della Juventus contro il Napoli.

Mancini: “Analizziamo sempre le partite”

Mancini dichiara: “Ogni domenica siamo pronti a fare i tre punti, ce la mettiamo tutta per portarli a casa. Sicuramente la partita con la Juve ci ha fatto un po’ rosicare perché abbiamo giocato bene ma non abbiamo raccolto niente, oggi siamo pronti a fare una nuova battaglia”. La partita persa contro i bianconeri non andava sottovalutata, Mancini racconta che è stata studiata bene nei giorni successivi: “La gara contro la Juve è stata analizzata. Analizziamo sempre le partite, la prestazione c’è stata ma non abbiamo raccolto nulla quindi bisognerà raccogliere di più giocando sempre bene e cercare di portare a casa i 3 punti”. Testa all’Udinese, che tra poco scenderà con i giallorossi all’Olimpico per la partita valida per la 22^ giornata di campionato. Mancini sui prossimi avversari dichiara: “Sono una squadra difficile da affrontare perché sono forti fisicamente. Sarà una battaglia dove dovremo uscire da vincitori”.