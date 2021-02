Roma, Veretout e i retroscena con il Napoli: le parole dell’agente

Napoli, chance persa con Veretout

E’ bastata una doppietta per far tornare Veretout sulla cresta dell’onda. Il francese in forza alla Roma ha segnato due splendidi gol contro l’Udinese nella gara della 22^ giornata di Serie A. Il centrocampista 27enne piace da tempo al Napoli il quale potrebbe provare a portarlo in città la prossima estate. A parlare dell’interesse del Napoli è il procuratore del giocatore a Radio Marte.

Mario Giuffredi: “Ho fatto una scommessa con Jordan”

Mario Giuffredi interviene a Radio Marte, tra i tanti argomenti trattati, risalta quello del suo assistito Veretout e la sua ultima prestazione con la Roma: “Veretout i gol li ha sempre fatti, nel primo anno alla Fiorentina ne segnò 7-8: segnare è nelle sue corde da sempre. Quando Fonseca lo fa giocare più avanzato può diventare persino letale. Scommessa? Ne abbiamo fatta una, mi ha detto che vuole arrivare tra i 15 e i 18 gol in campionato. Credo che ad oggi Veretout sia uno dei centrocampisti moderni più completi del panorama internazionale, sta raggiungendo la maturità e uno standard di prestazioni elevate“.

Il futuro del francese

Il procuratore svela diversi retroscena intorno al giocatore: “Martedì scorso, a Roma, ho conosciuto Tiago Pinto e abbiamo parlato anche di Veretout. Il Napoli? Giuntoli lo vuole prendere da due anni, ma quest’estate non ci sono stati i presupposti economici a causa della pandemia. A loro non posso rimproverare niente, se avessero venduto Koulibaly avrebbero investito su Jordan, ma il Covid ha fatto saltare i piani a tutti. Era il giocatore ideale per Gattuso e una priorità di Giuntoli. Quando eravamo a Firenze era più facile da prendere, ma magari chi era alla guida tecnica magari non l’ha voluto“.