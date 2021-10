Roma, Zaniolo e il record in Serie A: di cosa si tratta

Dopo le difficoltà iniziali, dovute alla lunga assenza dai campi da gioco, Nicolò Zaniolo sta tornando quello che aveva fatto innamorare i tifosi giallorossi. Dopo il leggero infortunio di Torino, dove stava comunque disputando una buona gara, Zaniolo lotta per 90’ contro il Napoli risultando uno dei migliori in campo.

Il record



A testimoniare il buon periodo di forma del giovane centrocampista giallorosso sono anche i dati sui dribbling riusciti. Come riporta da ‘Kickest’, infatti, Zaniolo è il giocatore che in Serie A ha completato più dribbling per partita, con una media di 3,65. Un dato che cala se si considera la percentuale: 59.5% (22 su 37).

Fonte forzaroma.info