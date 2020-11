Roma, Zona Trullo: mega murales di Gigi Proietti – FOTO

Nella capitale, precisamente a Zona Trullo è stato realizzato un mastodontico murales in onore di Gigi Proietti

Il 2 novembre scorso è stato un giorno tremendamente triste per il mondo dello spettacolo e non. Il grande Gigi Proietti se n’è andato all’età di 80 anni lasciano una grande vuoto e moltissima gente si è sentita “toccata” dall’improvvisa scomparsa. Gigi Proietti, tre le altre cose, non aveva mai nascosto la sua fede calcistica per i colori giallorossi della Roma. La stessa Roma che nella partita di domani contro il Genoa si fregerà di una maglia personalizzata proprio in onore di “Mandrà”.

Zona Trullo, invece, ha voluto dedicargli una vera e propria opera d’arte. Infatti, nel quartiere capitolino, nelle ultime ore è spuntato un mastodontico murales in onore dell’attore comico scomparso.