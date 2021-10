Rossano Rubicondi morto a 49 anni. I motivi del decesso

Rossano Rubicondi morto a 49 anni

Rossano Rubicondi si è spento a soli 49 anni. Ad annunciare la morte del noto modello, Simona Ventura su Twitter. “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”, il tweet di Simona Ventura. L’ex marito di Ivana Trump, aveva partecipato ad un’edizione dell’Isola dei Famosi. Anche Vladimir Luxuria esprime il suo cordoglio su Twitter: “Che brutta notizia, sono sconvolta, non è possibile”.

I motivi della morte di Rossano Rubicondi

Rubicondi “aveva un tumore della pelle”: la rivelazione dell’amico Alessi, direttore di Novella 2000. Ecco il commovente editoriale di Alessi: “Un uomo buono ma con un carattere non sempre facile, con qualche difficoltà a dominarsi”, tuttavia di certo “una persona buona, molto buona, un uomo dotato di una simpatia trascinante”.

Cos’è il melanoma, il tumore della pelle che aveva Rossano Rubicondi

Cos’è il melanoma, il particolare tipo di tumore che ha sottratto Rubicondi i suoi cari? Il melanoma cutaneo è un tipo di neoplasia maligna innescato dalla trasformazione tumorale dei melanociti, cioè da alcune delle cellule che formano la pelle. Ad esserne colpiti tendono soprattutto i soggetti di età tra i 45 e i 50 anni.