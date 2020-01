Rotceh Master Agency e AD-Q Sports Arabia, un accordo senza precedenti

Tutto pronto per la firma un accordo internazionale di gestione talenti, eventi, business e sponsor tra due marchi mondiali del calcio. Il presidente HECTOR ELIES GUTIERREZ della impresa ROTCEH MASTER AGENCY che vediamo in foto e la grande struttura del mondo arabo AD – Q SPORTS ARABIA rappresentata del grande agente mondiale ASAAD MOHAMAD. Le due imprese trovano un accordo importante di collaborazione per il futuro di tanti talenti nel calcio e di affari, vista la forza dei due colossi internazionali. Una partnership che vedrà il gruppo protagonista anche in Qatar, Dubái, Kuwait, Omán, Arabia Saudí oltre che in tutto il Sud America, Cina e Europa. Una nota di merito all’italiano GUAZZOLI GIANFRANCO, un maestro nel condurre trattative del genere, complimenti dalla redazione di SPORT PAPER e da tutto il mondo giornalistico europeo.

L’accordo:

Exclusive Partnership – Cooperation and partnership agreement between HD-Q SPORTS ARABIA and ROTCEH MASTER agency. The agreement includes cooperation in the following areas.