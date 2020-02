Rotceh Master Agency, una nuova sfida da vincenti

Una nuova tappa del Deportivo JBL del Zulia è iniziata nel pomeriggio di questo venerdì, quando si è svolta un’importante conferenza stampa presso le strutture dello stadio José Encarnación “Pachencho” Romero, a cui ha partecipato il gruppo di investitori ciò consentirà di rimanere parte della storia del calcio zuliano.

Luis González, in qualità di direttore, era incaricato di ricevere Gianfranco Guazzoli, Héctor Gutiérrez e Carlos Ranno, che sono i proprietari e responsabili della Rotceh Master Agency, arrivati ​​a Maracaibo con la chiara intenzione di fare la storia.

Nino Valencia, direttore tecnico di JBL, ha dichiarato – come riporta sportpress24 – che: “Siamo molto contenti di tutto questo e del modo in cui abbiamo iniziato la nuova era di JBL che ha alcuni grandi giocatori zuliani. Grazie all’agenzia Rotceh Master, penso che siamo sulla buona strada, sono un gruppo che viene dall’Europa per sostenere il calcio zuliano e sappiamo che insieme andremo lontano nella Seconda Divisione. “

Valencia è stato ‘rapito completamente’ della squadra con cui le “Macchine Negriazul” hanno, poiché sono giocatori veloci, oltre a una buona capacità fisica che permetterà loro di rispondere alle esigenze del torneo di Seconda Divisione che è iniziato questo fine settimana. “Abbiamo raggiunto attori interessanti e di alto livello sul mercato che ci aiuteranno molto in questo primo semestre al fine di raggiungere i nostri obiettivi”.

Il club continuerà ad allenarsi in questi giorni, poiché la prossima settimana debutterà in casa nel Lago Derbi contro il TFC Maracaibo, e questo confronto ha il particolare che due fratelli dovranno affrontare di nuovo nel “Pachencho” Romero, dal momento che Álvaro Valencia è il timoniere del dipinto “Bicolor”.

“I fratelli di Valencia come sempre allenatori di Zulia, siamo persone molto vicine, ci rispettiamo come professionisti, sappiamo che tra 90 minuti saremo rivali, ma siamo consapevoli che stiamo aiutando a costruire il calcio zuliano”.

Héctor Gutiérrez, rappresentante della Rotceh Master Agency, è stato felice di aver raggiunto un posto come Maracaibo, per aiutare l’istituzione del Deportivo JBL. “Per noi è molto gratificante unirsi a questo nuovo progetto e con Nino Valencia, che è molto importante a causa della traiettoria che ha nel calcio venezuelano, oltre che nel campo di calcio è una persona molto professionale, dentro e fuori dal campo”.

Gutierrez afferma di venire con i suoi partner per lavorare insieme e per alleviare molte carenze che prima erano presenti. “Andremo passo dopo passo per cercare di risolvere molte cose, la prima cosa sarà onorare il debito economico, la Federazione calcistica venezuelana è già stata cancellata, faremo lo stesso con la Zulia Football Association, quindi con le persone che l’istituzione ha debiti. Quindi ci concentreremo sulla parte sportiva e gestionale per ristrutturare l’immagine di JBL ed essere in grado di spingerla verso grandi cose. Il nostro sogno è portare questa squadra nella Prima Divisione. Sappiamo che è a poco a poco, perché dall’oggi al domani non cambieremo, andremo lentamente ma sicuramente. Ciò che ci ha motivato ad essere qui è stato il talento dei giocatori e la mistica del consiglio di amministrazione e dello staff tecnico, che ci ha permesso di investire ”.

Héctor Gutiérrez ha affermato che l’agenzia ha più di sette anni e lavora a livello internazionale, mira a vendere giocatori e collocarli in diversi campionati in tutto il mondo. “Abbiamo già venduto giocatori nel calcio europeo e stiamo aprendo il mercato dei paesi arabi e il mercato asiatico, ma la cosa principale sarà estrarre il talento dalla squadra”.

Il progetto sarà sotto la guida tecnico/tattica del mister Nino Valencia uomo di grande esperienza calcistica , un vero professionista. La Rotceh Master Agency ha dimostrato a livello internazionale di essere un punto fermo di un progetto destinato a fare la storia a livello mondiale. Tante le collaborazione avute che hanno determinato una crescita notevole nel mondo dello sport.

La Rotceh Master Agency di Hector Gutierrez, Carlos Ranno e Guazzoli Gianfranco non vuole fermarsi. Una nuova sfida che non intimorisce la voglia di fare e di crescere e di dimostrare che Volere è Potere. Complimenti e Buon lavoro!