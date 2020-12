Rudiger torna in Serie A, duello per il difensore ex Roma

Antonio Rudiger pronto a tornare in Italia, il difensore vuol lasciare il Chelsea

Ormai la storia tra Chelsea e Rudiger sembra arrivata ai titoli di coda, il difensore ex Roma vorrebbe la cessione e su di lui piombano due big italiane. Juventus e Milan pronte a sfruttare l’occasione, 15 i milioni necessari per riportare in Italia il difensore. Elemento duttile ed affidabile, pronto per garantire a rossoneri e bianconeri un’alternativa di lusso o un titolare di spessore. Nelle prossime ore si attendono novità.