Marcature: 2′ meta Sweetnam, 9′ meta Niall Scannell tr. Ben Healy, 26′ meta Esposito, 33′ p. Allan, 40′ p. Allan; 54′ p. Ben Healy, 71′ meta Sarto, 80′ drop Hanrahan.

Note: 23′ cartellino giallo a Riccioni (BEN).

Trasformazioni: Benetton Rugby 0/2 (Allan 0/2); Munster Rugby 1/2 (Ben Healy 1/2). Punizioni: Benetton Rugby: 2/2 (Allan 2/2); Munster Rugby 1/1 (Ben Healy 1/1). Man of the match: Marco Barbini (BEN).



Benetton Rugby:

15 Jayden Hayward, 14 Angelo Esposito (60′ Leonardo Sarto), 13 Joaquin Riera, 12 Ignacio Brex, 11 Tommaso Benvenuti, 10 Tommaso Allan, 9 Callum Braley (58′ Luca Petrozzi), 8 Toa Halafihi (51′ Giovanni Pettinelli), 7 Manuel Zuliani (29′ Tiziano Pasquali, 33′ Manuel Zuliani, 70′ Alberto Sgarbi), 6 Marco Barbini (c), 5 Federico Ruzza, 4 Irné Herbst (51′ Eli Snyman), 3 Marco Riccioni (60′ Tiziano Pasquali), 2 Tomas Baravalle (51′ Corniel Els), 1 Thomas Gallo (54′ Nicola Quaglio).

Head Coach: Kieran Crowley.



Munster Rugby:

15 Mike Haley, 14 Liam Coombes, 13 Dan Goggin, 12 Rory Scannell, 11 Darren Sweetnam (59’Damian de Allende), 10 Ben Healy (58′ JJ Hanrahan), 9 Nick McCarthy, 8 Gavin Coombes (45′ Tommy O’Donnell), 7 Chris Cloete, 6 Jack O’Donoghue, 5 Billy Holland (c), 4 Fineen Wycherley (69′ Thomas Ahern), 3 Stephen Archer (58′ John Ryan), 2 Niall Scannell (58′ Kevin O’Byrne), 1 Josh Wycherley (51′ Jeremy Loughman).

A disposizione: 21 Paddy Patterson.

Head Coach: Johann Van Graan.

Rugby Pro 14, Benetton Rugby-Munster: la cronaca



Benetton Rugby-Munster è il recupero del quinto round del Guinness PRO14 2020/2021, inizialmente previsto a novembre. Nonostante la difficoltà del match, Benetton tenta di portare a casa la prima vittoria della stagione nella competizione celtica contro una squadra, quella irlandese, che vanta ben 8 vittorie su 10 match totali nella conference B di cui è capolista.



Munster trova subito due mete nel primo tempo, ottenute su due disattenzioni dei Leoni che però, nonostante si ritrovino in inferiorità numerica per dieci minuti, a causa dell’ammonizione di Riccioni, riescono ad andare in meta con Esposito e si agganciano gli avversari con due piazzati di Allan, andando a riposo sul punteggio di 11-12.

Nella ripresa i Leoni dominano, andando in meta con Sarto che completa la rimonta per i suoi. Tuttavia Hanrahan a tempo scaduto fa vincere Munster 18-16.