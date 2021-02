Nel pomeriggio di sabato 20 febbraio il match tra Benetton Rugby e Scarlets per il Round 12 di Guinness PRO14 2020/2021. La formazione di Kieran Crowley contro i gallesi proverà a dar vita ad una performance importante.



Il match Leoni – Scarlets

Sesta gara esterna nella competizione per i Leoni che affronteranno gli Scarlets (che in dodici gare hanno raccolto cinque vittorie, ma vengono da tre passi falsi consecutivi). I gallesi sono quarti nella Conference B con 25 gettoni, mentre i biancoverdi sono sesti nello stesso girone con 5 punti in graduatoria.

Nella storia del campionato celtico il Benetton Rugby ha sconfitto Scarlets 6 volte su 20 precedenti, con 14 vittorie a favore dei gallesi.

La sfida di domani sarà diretta dal gallese Dan Jones e dai suoi assistenti connazionali Ben Whitehouse e Elgan Williams. Al TMO il gallese Jon Mason.



Vari assenti per i Leoni, infatti sono 13 quelli impegnati con l’Italia, oltre ad altri giocatori infortunati, anche se dall’inizio della settimana lo staff tecnico biancoverde può contare, per la sfida di domani contro gli Scarlets, su Tommaso Allan, Callum Braley e Riccardo Favretto, rilasciati da Italrugby poiché nel weekend l’Italia non giocherà nel Sei Nazioni.

La formazione si presenta con un triangolo allargato costituito da Jayden Hayward come estremo, mentre le ali saranno a destra Angelo Esposito e a sinistra Leonardo Sarto. Al centro ci sono Joaquin Riera e il ristabilito Luca Morisi. La mediana è diretta all’apertura da Tommaso Allan e le chiavi della mischia sono gestite da capitan Dewaldt Duvenage, ritornato dall’infortunio.

Il pacchetto di mischia è eretto in prima linea dai piloni Thomas Gallo e Tiziano Pasquali, con tallonatore Tomas Baravalle. In seconda linea il duo sudafricano costituito da Irné Herbst e Eli Snyman. Il pack si completa con la terza linea formata dai flanker Giovanni Pettinelli e Manuel Zuliani. Chiude il reparto degli avanti il numero 8 Riccardo Favretto. Rientro in panchina per Edoardo Padovani, uscito dall’infermeria.



La formazione del Benetton Rugby:



15 Jayden Hayward (114),

14 Angelo Esposito (94),

13 Joaquin Riera (10),

12 Luca Morisi (80),

11 Leonardo Sarto (13),

10 Tommaso Allan (60),

9 Dewaldt Duvenage (c) (45),

8 Riccardo Favretto (7),

7 Manuel Zuliani (7),

6 Giovanni Pettinelli (42),

5 Eli Snyman (20),

4 Irné Herbst (53),

3 Tiziano Pasquali (80),

2 Tomas Baravalle (48),

1 Thomas Gallo (5).



A disposizione: 16 Corniel Els (1), 17 Nicola Quaglio (58),18 Ivan Nemer (5), 19 Matteo Canali (1), 20 Alberto Sgarbi (244), 21 Davide Ruggeri (1), 22 Callum Braley (10), 23 Edoardo Padovani (3).

*Tra parentesi le presenze in Benetton Rugby



Head Coach: Kieran Crowley.