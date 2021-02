Ospreys Rugby Vs Zebre Rugby Club 10-0 (p.t. 0-3)

Tante le occasioni create dalle Zebre nel match di sabato 20 febbraio del dodicesimo turno di Guinness PRO14. Gli italiani perdono però 10-0 contro gli Ospreys che hanno avuto un miglior gioco al piede a fronte del gioco alla mano delle Zebre.



La cronaca del match

È arrivata la seconda sconfitta di fila per le Zebre che al Liberty Stadium di Swansea cedono 10-0 contro gli Ospreys.

Per tutto il match le Zebre provano a costruire, mostrando anche un buon gioco alla mano, ma i gallesi si mostrano più efficaci nel gioco al piede e nel guadagno territoriale e vanno a punti allo scadere dei due tempi.

L’inizio partita delle Zebre è interessante, al 5’ Rizzi avrebbe la chance di muovere per primo lo score dalla piazzola ma il calcio del n° 10 è impreciso ed è nulla di fatto. Al 7’ si riportano in zona rossa con una splendida azione alla mano dei trequarti.

Al 14’ è Thomas a provarci dalla piazzola, ma il suo tentativo è sbagliato. Ritmi spezzettati e alcuni errori di trasmissione. La sfida rimane in equilibrio, nonostante le Zebre si mostrino più pericolose palla in mano.

Prima offensiva degli Ospreys arriva al 27’ con Cracknell che semina il panico con un raccogli-e-vai nei 22 italiani. Il XV di coach Bradley si salva grazie ad un tenuto-a-terra forzato da Fabiani, ma in questo momento le percentuali di possesso e territorio sorridono decisamente a Webb e compagni che al 33’ obbligano Bruno ad annullare in area di meta dopo un guizzo in solitaria del n° 9 in maglia nera.

A fine primo tempo un piazzato di Thomas porta i suoi sul 3-0, mentre al 76’ un guizzo di capitan Webb regala la meta della vittoria al XV di Toby Booth.

Invariati i ritmi all’inizio del secondo parziale con entrambe le squadre che alternano possessi e cercano ripetutamente di guadagnare l’inerzia del match. Gli atleti della franchigia federale tentano di scardinare la difesa degli Ospreys alla mano, con il XV di coach Booth più efficace nel gioco tattico al piede e nel guadagno territoriale.

La partita sembrerebbe chiudersi sul 3-0 quando una fiammata allo scadere di capitan Rhyss Webb regala la prima e unica meta ai suoi.

Le Zebre si ritroveranno alla Cittadella del Rugby di Parma lunedì 22 febbraio aprendo la settimana di allenamenti in vista del 13° turno del Guinness PRO14, in programma sabato 27 febbraio allo Stadio Lanfranchi di Parma alle ore 18:15 contro i Gallesi Dragons.

Formazioni Ospreys vs Zebre



Marcatori: cp 40’ Thomas (3-0); s.t. 76’ Webb tr Thomas (10-0)

Ospreys Rugby: Evans D., Protheroe, Thomas-Wheeler, Williams (60’ Hawkins), Morgan, Thomas J. (76’ Giles), Webb (Cap) (77’ Venter), Morris (57’ Evans), Cross (71’ Parry), Cracknell (66’ Griffiths), Davies, Ashley, Fia (50’ Botha), Parry (50’ Phillips I.), Thomas G. (77’ Phillips G., 80’ Thomas G.); All. Booth

Zebre Rugby Club: Biondelli, Bruno, Boni (Cap), Lucchin (76’ Elliott), Bellini, Rizzi (61’ Pescetto), Casilio (61’ Fusco), Giammarioli, Leavasa, Masselli, Nagle (61’ Kurmov), Kearney (51’ Ortis), Bello (61’ Nocera), Fabiani (51’ Ceciliani), Rimpelli (51’ Buonfiglio); All. Bradley

Arbitro: Nigel Owens (Welsh Rugby Union)

Assistenti: Gwyn Morris (Welsh Rugby Union) e Ben Breakspear (Welsh Rugby Union)

TMO: Wayne Davies (Welsh Rugby Union)