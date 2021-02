Il match Zebre – Ospreys



Grande attesa per il match di sabato 20 febbraio in Guinness Pro14 tra Zebre e Ospreys per il dodicesimo turno del torneo. La vittoria delle zebre al Liberty Stadium avrebbe un valore storico importante perché lo sarebbe la prima in questo stadio per gli italiani e inoltre una vittoria a Swansea permetterebbe a Boni e compagni di scavalcare i Dragons e i Glasgow Warrios nella classifica del Girone A del torneo. Le Zebre occupano infatti il sesto posto della Conference A con 13 punti, con Dragons a 14 e Glasgow a 15.

Sono tre i successi di fila che si porta dietro la formazione degli Ospreys, che occupa il terzo posto del girone A con 27 punti. La sfida tra Zebre e Ospreys è una sorta di anticipo del 4° turno del Sei Nazioni tra Italia e Galles. Tanti giocatori di entrambe le squadre alimentano infatti la rosa degli Azzurri e dei Dragoni che il prossimo 13 marzo si affronteranno a Roma.



Sarà Tommaso Boni il capitano del XV multicolor scelto per la trasferta di Swansea, data l’assenza dell’Azzurro David Sisi e degli infortunati Tommaso Castello e Giulio Bisegni. Il centro 28enne guiderà per la sesta volta i suoi che, nonostante l’assenza di ben tredici compagni di club convocati al raduno della Nazionale, recuperano per l’occasione il mediano di mischia Nicolò Casilio e il seconda linea irlandese Ian Nagle.

Titolare il tallonatore romano Oliviero Fabiani che sabato 20 febbraio al Liberty Stadium raggiungerà le 100 presenze in campionato celtico. Il prodotto della S.S. Lazio Rugby sarà il nono centurione Azzurro del torneo.

L’altra novità è il ritorno in lista gara del n° 9 campano Alessandro Fusco. Dopo aver debuttato lo scorso novembre al Thomond Park di Limerick, il permit player delle Fiamme Oro Rugby è a caccia della sua seconda presenza col club di base a Parma.





La formazione delle Zebre



15. Michelangelo Biondelli* (20)

14. Pierre Bruno (20)

13. Tommaso Boni* (95) (Cap)

12. Enrico Lucchin* (15)

11. Mattia Bellini (61)

10. Antonio Rizzi* (14)

9. Nicolò Casilio (12)

8. Renato Giammarioli* (51)

7. Potu Junior Leavasa (1)

6. Lorenzo Masselli* (14)

5. Ian Nagle (17)

4. Mick Kearney (25)

3. Eduardo Bello (55)

2. Oliviero Fabiani (124)

1.Daniele Rimpelli* (45)



A disposizione:

16. Massimo Ceciliani* (35), 17. Paolo Buonfiglio* (4), 18. Matteo Nocera* (8), 19. Leonard Krumov* (55), 20. Samuele Ortis* (24), 21. Alessandro Fusco* (1) permit player delle Fiamme Oro Rugby, 22. Paolo Pescetto (5), 23. Jamie Elliott (41), All. Michael Bradley

Infortunati: Iacopo Bianchi*, Giulio Bisegni, Tommaso Castello, Junior Laloifi, Giovanni Licata*, Joshua Renton, Jimmy Tuivaiti

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Arbitro: Nigel Owens (Welsh Rugby Union)

Assistenti: Gwyn Morris (Welsh Rugby Union) e Ben Breakspear (Welsh Rugby Union)

TMO: Wayne Davies (Welsh Rugby Union)