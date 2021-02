Le Zebre Rugby sono pronte, dopo la sosta, a tornare in campo. Sabato 20 febbraio affronteranno al Liberty Stadium di Swansea gli Ospreys nel 12° turno del Guinness PRO14. L’incontro sarà trasmesso in diretta alle ore 18:15 italiane su Dazn.

L’incontro tra Zebre e Ospreys



Nella storia dei loro incontri, sono state tre le vittorie della franchigia federale sui neroargento, tutte al Lanfranchi. Questo sabato le Zebre cercheranno il quarto successo che sarebbe anche il quinto stagionale in Pro14 e la formazione avrebbe la possibilità di superare i Dragons e i Glasgow Warriors nel Girone A.

Le Zebre hanno però numerose assenza in rosa, ben 14 giocatori sono stati convocati da Franco Smith nella Nazionale Italiana Rugby per il terzo turno del Sei Nazioni tra Italia e Irlanda. Tra gli assenti anche Mattia Bellini, Pierre Bruno e Marco Manfredi che saranno a disposizione dello staff tecnico presieduto da Michael Bradley per la trasferta di Swansea.

Tra gli atleti degli Ospreys scelti dal ct dei Dragoni Wayne Pivac per competere nella prestigiosa kermesse europea: Alun Wyn Jones, il seconda linea Adam Beard, il terza linea Justin Tipuric, il centro Owen Watkin, il pilone sinistro Rhodri Jones, il flanker Dan Lydiate e l’ala George North.



Partita numero 100 per Oliviero Fabiani in PRO14

Sabato Oliviero Fabiani, al Liberty Stadium, potrebbe tagliare il traguardo delle 100 apparizioni in Guinness PRO14. Il tallonatore romano – 124 presenze con le Zebre Rugby e 10 con l’Italia – divententando così il nono Azzurro con questo prestigioso titolo dopo, in ordine di raggiungimento del record, Ludovico Nitoglia, Valerio Bernabò, Alberto De Marchi, Tito Tebaldi, Alberto Sgarbi, George Biagi, Dries van Schalkwyk e Guglielmo Palazzani.



Il commento di Oliviero Fabiani sulla potenziale 100esima partita in PRO14: “E’ sicuramente un onore e un privilegio avere l’opportunità di giocare la mia 100esima partita in Guinness PRO14. Sono passati sette anni dalla prima e posso dire che è un torneo molto duro, con tanti viaggi internazionali e molte squadre forti. Bisogna farsi trovare sempre pronti ogni fine settimana”.

Queste le dichiarazioni di Fabiani sul lavoro svolto dalla squadra: “Abbiamo lavorato molto intensamente dentro e fuori dal campo con lo studio, le riunioni, la cura del dettaglio, ma anche dal punto di vista fisico con carichi importanti. E’ stato un periodo condizionato dall’assenza dei nostri giocatori Azzurri, di cui siamo orgogliosi. Il gruppo a Parma è al momento più ristretto e questo ci ha permesso di concentrarci al meglio su di noi e sui nostri obiettivi”.