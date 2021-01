La lotta per il primato in classifica si fa sempre più serrata al termine dell’undicesima giornata del Peroni TOP10.

Rovigo, grazie al successo per 26-12 contro il Mogliano, riesce a mantenere la vetta della classifica. Il Petrarca invece conquista 5 punti al CPO Giulio Onesti di Roma battendo la Lazio per 40-5 e superando in classifica il Valorugby, salendo così al secondo posto. Gli emiliani guidati da Manghi cadono in casa contro il Viadana che vince 47-41.

Il Calvisano battendo 47-7 il Colorno si porta a cinque punti di distanza dal terzo posto, occupato attualmente dal Valorugby. A Piacenza i Lyons battono le Fiamme Oro 10-8 con un calcio piazzato di Katz last minute che vale l’aggancio ai cremisi.



Questi i risultati della XI giornata di campionato:

ore 14:00

S.S. Lazio Rugby 1927 v Argos Petrarca 5-40 (0-5)

ore 14:30

Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby 10-8 (4-1)

ore 15:00

Kawasaki Robot Calvisano v HBS Colorno 47-7 (5-0)

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970 41-47 (2-5)

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 26-13 (4-0)



La classifica: La classifica: Femi-CZ Rovigo* punti 34; Argos Petrarca Rugby punti 31****; Valorugby Emilia** punti 30; Kawasaki Robot Calvisano*** punti 25; Mogliano Rugby 1969*** punti 18; Rugby Viadana 1970 punti 17 ***; Fiamme Oro Rugby*** e Sitav Rugby Lyons punti 16; Lazio Rugby 1927***** punti 0.

*partite in meno



I Tabellini



Roma, “CPO Giulio Onesti” – Sabato 30 Gennaio 2021 ore 14:00

Peroni TOP10, XI giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Argos Petrarca Rugby (0-21) 5-40

Marcatori: p.t. 3’ m. Cugini tr Lyle (0-7), 20’ m. Schiabel tr Lyle (0-14), 36’ m. Catelan tr Lyle (0-21) s.t. 45’ m. Faiva tr Lyle (0-28), 58’ m. Santarelli (5-28), 63’ m. Faiva tr Fadalti (5-35), 74’ m. Ferrarin (5-40)

S.S Lazio Rugby 1927: Marocchi (50’ Valsecchi); Bossola, Gianni (67’ Cristofaro), Baffigi; Santarelli, Montemauri, Esteki; Wagner, Ulisse, Asoli (41’ Marucchini); DeLorenzi (cap) (66’ Giusti), Damiani; Paparone (43’ Liguori), Gisonni (40’ Ferrara), Di Roberto (41’ Zileri)

all. Pratichetti

Argos Petrarca Rugby: Lyle (55’ Scagnolari), Fadalti, De Masi, Capraro (61’ Ferrarin); Schiabel; Faiva, Panunzi (53’ Tebaldi); Manni (60’ Beccaris); Catelan (60’ Grigolon), Nostran; Butturini, Bonfiglio; Hasa (54’ Pavesi), Cugini (50’ Marinello), Borean (40’ Franceschetto)

All. Marcato

Arb.: Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Maria Giovanna Pacifico (Benevento), AA2 Massimo Salierno (Napoli)

Quarto Uomo: Fabio Liccardi (Salerno)

Calciatori: Lyle (Argos Petrarca) 4/4, Valsecchi (S.S. Lazio Rugby 1927) 0/1, Fadalti (Argos Petrarca) 1/2

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0, Argos Petrarca Rugby 5

Peroni Player of the Match: James Faiva (Argos Petrarca Rugby)



Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – 30 gennaio 2021 ore 14.30

Peroni TOP10, XI Giornata

Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby 10-8 (7-5)

Marcatori: p.t. 7’ mt Bruno tr Katz (7-0), 30’ mt Taddia (7-5); s.t. cp 44’ Di Marco (7-8), cp 79’ Katz (10-8)

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Borzone, Paz (vcap), Bruno (cap), Via G; Katz, Via A; Petillo, Cissè, Bance (62’ Moretto); Tedeschi (51’ Lekic), Cemicetti; Scarsini (40’ Salerno), Cocchiaro (51’ Borghi), Acosta (64’ Cafaro)

All: Gonzalo Garcia

Fiamme Oro Rugby: Spinelli; Guardiano, Vaccari, Angelini, Forcucci; Di Marco (62’ Azzolini), Fusco (45’ Marinaro); Zago (cap.), Chianucci, D’Onofrio; Angelone, Fragnito; Iacob (58’ Tenga), Taddia (58’Kudin), Mariottini (58’ Iovenitti)

All: Craig Green

Arb.: Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1: Clara Munarini (Parma) AA2: Jaco Stephanu Erasmus (Treviso)

Quarto Uomo: Giuseppe Cilione (Reggio Emilia)

Calciatori: Katz (Sitav Rugby Lyons) 2/3, Di Marco (Fiamme Oro Rugby Roma)1/2

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4; Fiamme Oro Rugby 1

Peroni Player of the Match: Luca Petillo (Sitav Rugby Lyons)



Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 30 gennaio 2021 ore 15

Peroni TOP10, XI giornata

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 26-12 (13-6)

Marcatori: p.t. 15’ c.p. Menniti-Ippolito (3-0), 21’ c.p. Ormson (3-3), 31’ c.p. Ormson, 39’ c.p. Menniti-Ippolito (6-6), 40’ m. Uncini tr. Menniti-Ippolito (13-6); s.t. 45’ c.p. Ormson (13-9), 56’ c.p. Menniti-Ippolito (16-9), 63’ c.p. Ormson (16-12), 79’ c.p. Menniti-Ippolito (19-12), 80’ m. Uncini tr. Menniti-Ippolito (26-12)

FEMI-CZ Rovigo: Antl; Cioffi, Modena, Uncini, Bacchetti (67’ Cozzi); Menniti-Ippolito, Visentin (53’ Citton); Greeff, Lubian (60’ Vian), Sironi (53’ Ruggeri); Mtyanda (53’ Ferro), Canali; Swanepoel (19’ Brandolini), Nicotera (53’ Cadorini), Pomaro (53’ Rossi).

all. Casellato

Mogliano Rugby: Da Re; D’Anna, Dal Zilio, Drago (61’ Cerioni), Guarducci (v. Cap.); Ormson, Piva (61’ Fabi); Derbyshire, Corazzi (Cap.), Lamanna; Baldino (60’ Finotti), Bocchi (60’ Sutto); Alongi (41’ Michelini), Ferraro (41’ Bonanni), Ceccato A.

All. Costanzo

arb.: Gnecchi (Brescia)

AA1 D’Elia (Bari), AA2 Favaro (Venezia)

Quarto Uomo: Bruno (Udine)

Calciatori: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo) 6/ 6 ; Ormson (Mogliano Rugby) 4/ 4

Cartellini: al 65’ rosso a Vian (FEMI-CZ Rovigo), al 79’ giallo a Dal Zilio (Mogliano Rugby)

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 4; Mogliano Rugby 1

Peroni Player of the Match: Carel Greeff (FEMI-CZ Rovigo)



Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Sabato 30 gennaio 2021 ore 15

Peroni TOP10 – XI giornata

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970 41 – 47 (26-26)

Marcatori: p.t. 1’ m. Majstorovic tr. Farolini (7-0), 8’ m. Farolini tr. Farolini (14-0), 11’ m. Manganiello tr. Ceballos (14-7), 21’ m. Conforti (19-7), 30’ m. Ciofani tr. Ceballos (19-14), 32’ m. Costella tr. Farolini (26-14), 35’ m. Ciofano tr. Ceballos (26-21), 38’ m. Zaridze tr. Ceballos (26-26); s.t. 45’ c.p. Farolini (29-26), 48’ m. Manganiello tr. Ceballos (29-33), 54’ m. Farolini tr. Farolini (36-33), 57’ m. Ciofani tr. Ceballos (36-40), 71’ m. Amenta (41-40), 73’ m. Ceballos tr. Ceballos (41-47).

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Bertaccini, Majstorovic, Vaega, Costella (58’ Falsaperla); Rodriguez, Chillon (77’ Bacchi); Amenta, Messori (49’ Rimpelli), Ruffolo (7’ Conforti); Dell’Acqua, Du Preez (66’ Devodier); Randisi (77’ Mattioli), Gatti (51’ Luus), Muccignat (58’ Romano). all. Manghi

Rugby Viadana 1970: Apperley (cap); Mateu (7’ Zaridze), Manganiello, Pavan (58’ Ferrarini), Ciofani; Ceballos, Gregorio (51’ Jelic); Casado Sandri, Wagenpfeil (69’ Denti And.), Cosi; Grassi (65’ Boschetti), Schinchirimini; Novindi (58’ Fiorentini), Ribaldi, Halalilo (75’ Gentile). all. Fernandez

Arb.: Mitrea (Udine)

AA1 Rizzo (Ferrara), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Cusano (Vicenza)

Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 5/8 ; Ceballos (Rugby Viadana 1970) 6/7

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 2 , Rugby Viadana 1970 5

Player of the Match: Apperley Keanu (Rugby Viadana 1970)



Calvisano, Patastadium “San Michele” – sabato 30 gennaio, ore 15

Peroni TOP10,XI giornata

Kawasaki Robot Calvisano v HBS Colorno 47-7 (26-0)

Marcatori: pt. 13’ m D’amico (5-0), 13’ tr Hugo (7-0), 23’ m Casolari (12-0), 23’ tr Hugo (14-0), 33’ m Bronzini (19-0), 39’ m Morelli (24-0), 39’ tr Hugo (26-0); st. 63’ m Buondonno (26-7), 68’ m Facundo (31-7), 68’ tr Hugo (33-7), 73’ m Vunnisa (38-7), 73’ tr Hugo (40-7), 76’ m Mazza (45-7), 76’ tr Hugo (47-7).

Kawasaki Robot Calvisano: Ragusi (58’ Semenzato); Bronzini (41’ De Santis), Garrido-Panceyra (cap), Mazza, Susio; Hugo, Albanese; Casolari (51’ Vunisa), Izekor (64’ Martani), Koffi (66’ Maurizzi);Zambonin, Van Vuren; D’Amico (62’ Leso), Morelli (41’ Michelini), Brugnara (45’ Gravrilita).

All.: Guidi

HBS Colorno: Bronzini (70’ Balocchi); Gesi; Van Tonder, Smith; Canni; Kearns (46’ Ceresini), Tomaselli (50’ Pozzobon); Sapuppo; Boccardo (12’- 23’ Fiume), Mannelli; Granieri (10’ Parolo) (65’ Zecchini), Cicchinelli; Chalonec, Silva M. (Cap) (48’ Buondonno), Singh (50’ Gemma).

All.: Prestera

Arb. Manuel B0ttino (Roma)

AA1: Chirnoaga (Roma), AA2: Erasmus (Treviso)

Quarto Uomo: Cilione (Reggio Calabria)

Calciatori: Hugo (Kawasaki Robot Calvisano) 6/8; Ceresini (HBS Colorno) 1/1.

Cartellini: all’11’ giallo a Chalonec (HBS Colorno), al 38’ giallo a Silva (HBS Colorno), al 66’ giallo a Mannelli (HBS Colorno), all’81’ giallo a Canni (HBS Colorno)

Punti conquistati in classifica: Kawasaki Robot Calvisano 5, Hbs Colorno 0

Peroni Player of the match: Manfredi Albanese (Kawasaki Robot Calvisano)