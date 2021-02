La tredicesima giornata del Peroni TOP10 segna con buone probabilità un momento di svolta della stagione regolare e vede le quattro squadre di testa che allungano sulle inseguitrici andando a creare un divario significativo in attesa dei recuperi delle prossime settimane.

I match della 13 giornata di Peroni TOP10



Imbattibilità stagionale mantenuta per l’Argos Petrarca Padova mantiene (quattro partite da recuperare) che conquista allo scadere il punto bonus contro le Fiamme Oro, battute 30-13 dagli uomini di Marcato che così evitano di cedere una lunghezza in classifica ai cugini della Femi-CZ Rovigo.

Match tra Lazio Rugby 1927 e Bersaglieri, che escono vincitori dominando il match (non senza qualche difficoltà iniziale) e passando nella Capitale con un 11-45 che li mantiene al primo posto insieme al Petrarca.

Sofferta la vittoria in casa per il Valorugby Emilia, che conserva la terza piazza grazie al 23-17 con cui i Diavoli superano un Mogliano mai domo, che nel finale costringe agli straordinari la difesa ed il pack emiliano.

Derby lombardo al PatasStadium tra Kawasaki Robot Calvisano e Rugby Viadana 1970. Il match sorride ai bresciani, che ribaltano lo score dell’andata con un convincente 35-18 che vale loro punto bonus e il quarto posto a quota 32, con nove lunghezze di margine sulla quinta piazza.

Infine, sfida avvincente, seppur non essenziale per la classifica, a Piacenza con il derby emiliano vinto dai Lyons di Garcia sul Colorno per 29-24.



Il Peroni TOP10 ferma la stagione regolare per dare spazio ai recuperi: si ripartirà con la quattordicesima giornata il 21 marzo.



Risultati e classifica Peroni TOP10 – XIII giornata



• Lazio Rugby 1927 v Femi-CZ Rovigo 11-45 (0-5)

• Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno 29-24 (5-1)

• Valorugby Emilia v Mogliano Rugby 1969 23-17 (4-1)

• Kawasaki Robot Calvisano v Rugby Viadana 1970 35-18 (5-0)

• Argos Petrarca Padova v Fiamme Oro Rugby 30-13 (5-0)





Classifica

Femi-CZ Rovigo* e Argos Petrarca Padova**** punti 41; Valorugby Emilia** punti 36; Kawasaki Robot Calvisano*** punti 32; Mogliano Rugby 1969*** punti 23; Sitav Rugby Lyons punti 22; Rugby Viadana*** punti 21; Fiamme Oro Rugby*** punti 18; HBS Colorno** 13; Lazio Rugby 1927***** punti 1

*partite in meno



Prossimo turno – XIV giornata – 21.03.21



• Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia

• Femi-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano

• Mogliano Rugby 1969 v Sitav Rugby Lyons

• Rugby Viadana 1970 v Argos Petrarca Padova

• HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby