Match terminato 41-17 per gli Scarlets contro il Benetton Rugby nel dodicesimo turno di Guinness PRO14

Il dodicesimo turno di Guinness PRO14 2020/2021 vede il match Scarlets-Benetton Rugby.

Nel primo tempo i Leoni in sofferenza per l’inferiorità numerica causata da due ammonizioni nel giro di due minuti sventolate dall’arbitro Jones a Baravalle e a Pasquali. Gli Scarlets piazzano un break importante andando a segno quattro volte e andando in vantaggio 26-3 al 40′.

Nella ripresa il Benetton Rugby crea di più e segna due mete con Sarto ed Els, ma il solco scavato dai gallesi nel primo tempo è troppo ampio, così finisce con i Leoni che cedono 41-17 agli Scarlets.



Tabellino e formazioni



Marcature: 5′ p. Allan, 8′ meta Morgan, 24′ meta Costelow tr. Evans, 27′ meta Morgan tr. Evans, 30′ meta Blacker tr. Jones; 46′ meta Sarto tr. Padovani, 65′ p. Jones, 71′ meta Kalamafoni, 73′ meta Els tr. Padovani, 78′ meta Asquith tr. Jones.

Note: 22′ cartellino giallo a Baravalle (BEN), 24′ cartellino giallo a Pasquali (BEN). Trasformazioni: Scarlets 4/6 (Costelow 0/1, Evans 2/2, Jones 2/3); Benetton Rugby 2/2 (Padovani 2/2). Punizioni: Scarlets 1/1 (Jones 1/1); Benetton Rugby 1/1 (Allan 1/1); Man of the match: Jac Morgan (Scarlets).



Formazioni



Scarlets

15 Johnny McNicholl, 14 Ryan Conbeer (55′ Paul Asquith), 13 Tyler Morgan, 12 Steff Hughes (c), 11 Steff Evans, 10 Sam Costelow (29′ Dan Jones), 9 Dane Blacker (55′ Will Homer), 8 Sione Kalamafoni, 7 Jac Morgan, 6 Uzair Cassiem (53′ Ed Kennedy), 5 Morgan Jones (61′ Sam Lousi), 4 Jake Ball, 3 Javan Sebastian (40′ Pieter Scholtz), 2 Ryan Elias (61′ Marc Jones), 1 Phil Price (61′ Steff Thomas).

Head Coach: Glenn Delaney.



Benetton Rugby

15 Jayden Hayward, 14 Angelo Esposito, 13 Joaquin Riera (18′ Edoardo Padovani), 12 Luca Morisi, 11 Leonardo Sarto (22′ Corniel Els, 33′ Leonardo Sarto), 10 Tommaso Allan (29′ Alberto Sgarbi), 9 Dewaldt Duvenage (c) (65′ Callum Braley), 8 Riccardo Favretto, 7 Manuel Zuliani, 6 Giovanni Pettinelli (24′ Ivan Nemer, 34′ Giovanni Pettinelli, 59′ Davide Ruggeri), 5 Eli Snyman, 4 Irné Herbst (59′ Matteo Canali), 3 Tiziano Pasquali (40′ Ivan Nemer), 2 Tomas Baravalle (40′ Corniel Els), 1 Thomas Gallo (62′ Nicola Quaglio).

Head Coach: Kieran Crowley.