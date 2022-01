Salernitana, accordo raggiunto: domani le visite mediche

In arrivo un rinforzo offensivo per mister Colantuono

Dopo aver visto l’affare Diego Costa sfumare, specialmente a causa delle scarse condizioni fisiche della punta brasiliana, la Salernitana ha trovato un ripiego per l’attacco attualmente nettamente il peggiore della Serie A, con soli 14 gol segnati in 22 partite.

Per ovviare a tale problema la società punterà su Simone Verdi: secondo Gianluca Di Marzio, infatti, la seconda punta (che può però ricoprire praticamente tutti i ruoli dell’attacco) è attesa a Salerno già domani, dopo una stagione povera di soddisfazioni al Torino in cui ha collezionato per soli 43 minuti in totale nel 2021/22 di Serie A.

L’anno scorso, sempre con i granata, ha giocato per 33 volte, in cui ha trovato il gol in una sola occasione, fornendo però 5 assist. Sarà lui il nome giusto per riaccendere la luce della speranza alla Salernitana?