Salernitana, colpo per la mediana: rinforzo salvezza per Colantuono

Con la vittoria per 2-1 contro l’Hellas Verona la Salernitana è tornata in corsa per la salvezza. Non erano scontati i 3 punti ottenuti contro una squadra che gioca un bel calcio e ha a disposizione giocatori di talento. La zona salvezza si è avvicinata e per tenere viva la speranza di compiere l’impresa urgono rinforzi dal mercato che secondo le ultime indiscrezioni stanno per arrivare.

LEGGI ANCHE:

La Salernitana con molta probabilità interverrà in tutto i reparti, compreso il centrocampo dove potrebbe arrivare il serbo Ivan Radovanovic, classe 1988. Il calciatore è finito di nuovo nel mirino dei granata e fuori dal progetto del Genoa. Mister Colantuono lo conosce bene perché allenato ai tempi dell’Atalanta e parrebbe essere lui il prescelto per sognare la salvezza.