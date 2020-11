Posticipo all’Arechi tra Salernitana e Cremonese

Alle ore 21,00 scendono in campo Salernitana e Cremonese, nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie B. La squadra di Castori è in piena lotta Playoff, mentre quella di Bisoli è alla disperata ricerca di punti per lasciare l’ultima posizione in classifica.

QUI SALERNITANA Castori recupera Anderson, Gondo e Lopez per cui dovrebbe schierare Belec in porta, in difesa Casasola, Aya, Gyomber e Lopez, a centrocampo Kupisz, Di Tacchio, Schiavone e Cicerelli, in attacco Djuric e Tutino.

QUI CREMONESE Bisoli deve rinunciare a Deli, Pinato, Ghisolfi e Girelli a centrocampo e di Strizzolo in avanti. Dovrebbero scendere in campo Alfonso in porta, in difesa Bianchetti, Ravanelli, Terranova e Crescenzi, a centrocampo Castagnetti, Valzania e Deli, GAetano trequartista dietro alle punte Ceravolo e Ciofani.

Salernitana-Cremonese, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Cicerelli; Djuric, Tutino. Allenatore: Fabrizio Castori.

CREMONESE (4-3-2-1): Alfonso; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Deli, Castagnetti, Valzania; Gaetano, Ceravolo, Ciofani. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.