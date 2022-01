Salernitana Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Trasferta campana per la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo la sconfitta contro l’Inter, ha visto il quarto posto scivolare lontano (-9 dall’Atalanta che ha anche una partita in meno). La gara contro la Salernitana, però, sembra ideale per ritrovare gioco e vittoria in attesa magari di qualche rinforzo dal mercato di gennaio.

Salernitana Lazio, le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli , Gagliolo, Delli Carri; Kechrida, Capezzi, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Djuric, Gondo

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson

Salernitana Lazio, i precedenti

Sono solo due i precedenti a Salerno tra queste due squadre e in entrambe le volte la Salernitana è riuscita a vincere. Il primo precedente risale alla stagione 47/48 quando i padroni di casa si imposero per 2-0, mentre la gara più recente è della stagione 98/99 con i granata che sorpresero il dream team biancoceleste (quello che nella stagione seguente avrebbe vinto il titolo) con la rete di Giacomo Tedesco.

Salernitana Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle 20:45, sarà visibile su DAZN