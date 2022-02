Salernitana – Spezia, le probabili formazioni e dove vederla

Salernitana-Spezia, questa sera il posticipo di Serie A

Nel posticipo si affrontano Salernitana e Spezia. I campani lanciano dal 1′ i nuovi acquisti Dragusin e Fazio, obiettivo far punti per puntare la salvezza. Di fronte il sorprendente Spezia di Thiago Motta, a Natale si parlava di esonero del tecnico dei liguri, in poco tempo tutto sembra cambiato a suon di risultati positivi valsi la scalata in classifica.

Le formazioni

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Fazio, Dragusin; Mazzocchi, Coulibaly, Kastanos, Ranieri; Verdi; Bonazzoli, Ribery. Allenatore: Colantuono.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Sala, Kiwior, Maggiore, Reca; Verde, Manaj. Allenatore: Thiago Motta.

Salernitana-Spezia, dove vederla in streaming

La sfida tra i granata e i bianconeri liguri si potrà vedere anche in diretta streaming su DAZN, su Sky-Go e su Now, che permette di acquistare anche i singoli eventi senza bisogno del pacchetto completo.