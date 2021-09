Primo cambio di panchina, Di Francesco esonerato dal Verona, Tudor il favorito per la panchina

Sono bastate tre giornate al Verona per capire che fosse necessario un cambio alla guida della squadra, la sconfitta di ieri sera a Bologna è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Di Francesco ha perso tutte e tre le partite disputate, in casa contro Sassuolo (2-3) e Inter (1-3), poi in trasferta a Bologna (0-1), “La squadra c’è, non la vedo in difficoltà nonostante gli zero punti” così l’allenatore aveva commentato le voci sul suo esonero. Il tecnico è arrivato a quota 19 partite di fila senza vittoria, nel mese di Febbraio era stato esonerato dal Cagliari dopo appena tre vittorie in 23 partite, nella stagione ancora precedente (2019-2020) aveva rescisso il contratto con la Samp dopo aver ottenuto 3 punti in 7 partite, una spirale da incubo che non sembra voler finire per l’ex allenatore di Roma e Sassuolo.

Il sostituto

Il favorito per la panchina del Verona è Igor Tudor, ex allenatore di Udinese e vice di Pirlo alla Juve, con cui la separazione non è stata priva di frizioni. Tudor ha allenato anche Hajduk Spalato, Paok Salonicco e Galatasaray, prima di approdare in Friuli nel 2018 al posto di Oddo.