Sampdoria Cagliari, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Nel lunch match del giorno della befana Sampdoria e Cagliari si affrontano a Marassi in una delle poche partite rimanenti nel turno di campionato. E sarà uno scontro salvezza con i blucerchiati intenzionati a proseguire nel buon momento di forma (5 punti nelle ultime 3 partite), trascinati da Manolo Gabbiadini, autore di 5 gol nelle ultime 5 partite. Discorso diverso per i sardi, relegati al penultimo posto in classifica e a -5 dal quart’ultimo posto.

Sampdoria Cagliari, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Dragusin, Murru; Bereszysnki, Thorsby, Ekdal, Candreva; Gabbiadini, Caputo

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti

Sampdoria Cagliari, i precedenti

In 35 precedenti in serie A al Marassi di Genova, il pareggio è il risultato maggiormente uscito (19 volte), con 10 vittorie della Samp e 6 del Cagliari. L’ultima vittoria sarda risale però a quasi 10 anni fa: era la stagione 12/13 e i rossoblu passarono con il gol di Dessena. L’anno scorso terminò invece in pareggio, per 2-2: per gli ospiti a segno Nainggolan e Joao Pedro, mentre per la Samp andarono in gol Bereszynski e Gabbiadini.

Sampdoria Cagliari, dove vederla

La partita, che comincerà alle 12:30, sarà visibile su DAZN