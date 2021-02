Sampdoria-Fiorentina 2-1, Ranieri: “La qualità ha pagato”

Sampdoria-Fiorentina 2-1

La Sampdoria ottiene un’importante vittoria contro una buona Fiorentina. Al Marassi finisce per 2-1: padroni di casa in vantaggio con Keita, pareggio dea Viola con Vlahovic; e Quagliarella che chiude i conti con il 2-1 finale.

Ranieri: “Una partita difficile”

A fine gara arriva Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport che dichiara: “Sapevo che sarebbe stata una partita difficile proprio per la necessità della Fiorentina di fare punti. Sapevo che sarebbe stata una partita tattica, buon per me che ho una rosa ampia e di qualità che mi permette di mandare in campo nel momento giusto gente come Candreva, Ekdal e Quagliarella. E’ tanta roba. Il primo tempo è stato molto tattico, nel secondo tempo quando ho pensato fosse il momento di spingere ho messo in campo la qualità e questo ci ha ripagato. Dopo abbiamo sofferto, c’è anche quel pizzico di fortuna che ti accompagna perché sull’ultima palla Milenkovic di testa l’ha messa fuori di poco”. L’allenatore fa i complimenti alla squadra, merito loro se hanno ottenuto la vittoria: “Qualità e bravura dei giocatori, l’allenatore conta poco. L’allenatore deve fare meno danni possibili. Dubbi di formazione? Troppo facile parlare dopo, all’andata avevamo giocato con lo stesso schema con Ramirez e Quagliarella, oggi ci ho riprovato e quando ho visto che non funzionava ho cambiato”.

Obiettivi Samp

La Sampdoria con questa vittoria si piazza in decima posizione con 30 punti. Ranieri parla delle possibilità della sua squadra: “Noi dobbiamo arrivare a 40, quando ci saremo potrò dire che se abbiamo fatto 26 punti all’andata possiamo farne altrettanti al ritorno. Questi sono tutti passi che la squadra deve fare pian piano per migliorare. Non carichiamo di troppa responsabilità la squadra, ci vuole poco a sbagliare 3-4 partite di fila e perdere l’autostima. Ho sempre detto che voglio vincere, sono ambizioso e lo sono anche i miei giocatori.”