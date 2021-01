Sampdoria Inter, risultato, tabellino e highlights (2-1) | VIDEO

Tutto quello che è successo tra Sampdoria e Inter

Battuta d’arresto dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri perdono 2-1 a Marassi contro la Sampdoria con due gol dell’ex Candreva su rigore e Keita, non basta a Conte la rete di De Vrij. L’Inter quindi non trova la nona vittoria consecutiva in campionato e attende ora la sfida di questa sera tra Milan e Juve per capire se i rossoneri allungheranno in classifica. La Sampdoria, invece, dopo il ko con la Roma si riscatta con una buona prestazione contro la favorita Inter e si porta a 20 punti in classifica. Per la sfida con i doriani Conte non rischia Lukaku dal primo minuto: il belga parte dalla panchina, con Sanchez titolare al fianco di Lautaro.

A centrocampo Gagliardini viene preferito a Vidal. Ranieri, invece, sceglie Silva per sostituire lo squalificato Ekdal ed esclude Quagliarella, schierando Damsgaard in appoggio a Keita in avanti.

Sampdoria Inter 2-1 tabellino e highlights

MARCATORI: 23′ rig. Candreva, 38′ Keita, De vrij 61′.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Damsgaard; Keita. Allenatore: Ranieri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young (46′ Perisic); Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore: Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma 2.

AMMONITI: Lautaro Martinez, Barella, de Vrij.