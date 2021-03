Quagliarella verso il rinnovo

Fabio Quagliarella, 38 anni, a breve rinnoverà con la Sampdoria. L’attaccante di origini napoletane è ancora in gran forma e non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il giocatore, arrivato a Genova nel 2016, ha collezionato 178 presenze e segnato 80 gol. Il rinnovo con la società ligure è vicino, a riportare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante di Napoli e Juventus firmerà con i blucerchiati per un’altra stagione. Non è prevista una data precisa per la firma, molto probabilmente è tutto in via di preparazione per poi concludere nel mese prossimo.

Quagliarella e Ferrero

Il presidente Ferrero e Fabio Quagliarella hanno un forte legame fin dall’inizio, l’intesa per il nuovo contratto è stata già trovata e Ferrero è d’accordo al rinnovo. Non solo, sembrerebbe anche che, una volta che l’attaccante dirà addio al calcio giocato, Ferrero ha intenzione di fargli ricoprire il ruolo di ambasciatore bluerchiato.