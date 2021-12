Sampdoria Torino, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Momenti diversi in campionato per Sampdoria e Torino. I blucerchiati, nonostante l’ultima vittoria nel derby abbia riportato un po’ di sereno a Bogliasco, si trovano in una situazione di classifica molto pericolante con un minimo vantaggio sulla zona rossa e una squadra che fatica a ritrovarsi. Il Torino, invece, con Juric sta rifiorendo: il tecnico croato ha portato i suoi schemi e le sue idee e la squadra le sta recependo e applicando con grandissimo profitto. I granata partono favoriti per superare il turno con l’obiettivo di sfidare nel derby la Juventus.

Sampdoria Torino, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Dragusin, Chabot, Ferrari, Murru; De Paoli, Silva, Askildsen, Ciervo; Verre, Quagliarella

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Buongiorno, Zima; Singo, Rincon, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Warming; Zaza

Sampdoria Torino, i precedenti

Nella sola coppa Italia questa gara è stata giocata ben 22 volte con 9 vittorie della Sampdoria, 6 pareggi e 7 vittorie del Torino. Il precedente più recente è relativo alla stagione 04/05 quando la Sampdoria si impose nel doppio confronto degli ottavi di finale, vincendo in trasferta per 0-2 e perdendo in casa per 1-2. Stessi risultati della doppia sfida più importante, quella che valse il trofeo nella stagione 87/88: all’andata prevalsero i liguri con un 2-0 in casa con i gol di Vialli e Briegel, mentre al ritorno il Torino andò in vantaggio 2-0 con Vierchowod e l’autorete di Paganin, ma nei supplementari Salsano siglò con un gol la vittoria per i blucerchiati.

Sampdoria Torino, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Italia 1 e su Mediaset play